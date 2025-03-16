بعد إرهاق فياريال.. مدرب ريال مدريد يعلن موقفًا حاسمًا بشأن جدول المباريات

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه لن يخوض مباريات في الدوري الإسباني مستقبلاً إذا لم يحصل على راحة كافية لا تقل عن 72 ساعة بين المواجهات، مشيرًا إلى أن هذه كانت المرة الأخيرة التي يقبل فيها اللعب تحت هذه الظروف.

وجاءت تصريحاته بعد فوز ريال مدريد على فياريال (2-0) في الدوري الإسباني، رغم الإرهاق الكبير الذي عانى منه الفريق عقب مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام، والتي امتدت للأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

وأوضح أنشيلوتي أن النادي طلب مرتين من رابطة الليجا تعديل الجدول الزمني، لكنه لم يلقَ استجابة، مشددًا: “هذه هي آخر مرة نلعب فيها دون 72 ساعة راحة، لن نكرر ذلك”.

وأشاد المدرب الإيطالي بروح لاعبيه قائلاً: “هذا الفريق يمتلك شيئًا مميزًا، شخصية قوية والتزامًا كبيرًا. منذ بداية العام وهم يقدمون جهودًا هائلة، واليوم تحديدًا كانوا مذهلين”.

وأضاف: “عانينا بدنيًا لكن الفريق تمكن من الصمود، وفي الشوط الثاني بدأنا نسيطر أكثر، وجاء هدفان عبر مبابي، إلى جانب بعض الهجمات المرتدة التي كان يمكن استغلالها بشكل أفضل”.

ورداً على سؤال حول إمكانية تكرار اللعب بهذه الظروف، أكد بحزم: “لا، لا، لن نلعب بهذه الطريقة مرة أخرى”.

كما أبدى سعادته بالفوز الذي عزز موقع ريال مدريد في الصدارة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مشيرًا إلى أنه سيشاهد اللقاء كمشجع لكرة القدم فقط.