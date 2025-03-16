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نجم الزمالك السابق: الأهلي استفاد من إمام عاشور.. واستبعاده من المنتخب غير مُبرر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: الأهلي استفاد من إمام عاشور.. واستبعاده من المنتخب غير مُبرر

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

علّق تامر عبدالحميد  "دونجا"، نجم الزمالك السابق، على استبعاد إمام عاشور، لاعب الأهلي، من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يُقدّم أداءً جيدًا ومستواه ثابت مع الفريق الأحمر.

وأضاف “دونجا”، خلال حواره في برنامج "ستاد المحور": "تعجبت من استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر، لأنه يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت مع الأهلي، كما أن تغيير مركز ناصر ماهر كان سببًا في تراجع مستواه مع الزمالك، وما زال اللاعب متأثرًا بإصابته".

وتابع: "مصطفى شلبي تعرض لضغوطات كبيرة من الجماهير، كما أن زيزو لم يكن في حالته أمام سموحة في مباراة الكأس، وسيف الجزيري يهدر فرصًا سهلة".

واختتم "دونجا" حديثه قائلًا: "خالد صبحي مدافع، ومركزه ليس ظهيرًا أيسر، والمنتخب يعاني من نقص في هذا المركز بعد إصابة أحمد فتوح ومحمد حمدي".

تامر عبدالحميد دونجا الزمالك إمام عاشور الأهلي قائمة منتخب مصر ناصر ماهر

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