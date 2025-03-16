قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحر في رمضان وجزاء الصائمين.. 5 كلمات تعتقك من النار
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر أعداء إيران من أي تهديد.. وردنا سيكون صارمًا ومدمرًا
قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس.. فيديو
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة "تحالف وتنمية" برعاية الرئيس السيسي
الإسكان تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة "سكن لكل المصريين5"
سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب
خسائر الأهلي من الانسحاب في مباراة القمة.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
أشهر قصة في العالم.. الكنيسة تحتفل بأحد الابن الضال| ماذا قال البابا تواضروس؟
مدرب الزمالك عن قرارات القمة: القوانين واللوائح واحدة ولم تتغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة "سكن لكل المصريين5"

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

موعد الاعلان عن نتيجة مسابقة سكن لكل المصريين 



وأوضح أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.


وأشارت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

تظلمات سكن لكل المصريين 5 


وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان. 

طرق الاستعلام عن نتيجة حجز سكن لكل المصريين


وأكدت الرئيس التنفيذي أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الاليكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الاليكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضاً واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقاً - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقاً للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.


هذا ومن جانب آخر أكدت مي عبد الحميد بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (ابو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.


 

حجز وحدة سكنية سكن لكل المصريين5 تظلمات سكن لكل المصريين 5 صندوق الاسكان الاجتماعي وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة

السراج مول

30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

حكم جماع الزوجة في ليل رمضان

جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير "الخيط الأبيض"

النادي الأهلي

3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية .. والمستندات تحسم الجدل

رنا رئيس وزوجها

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

قراءة القرآن

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هاتف Redmi Turbo 4 Pro

بميزات احترافية .. هاتف جديد من شاومي يغزو الأسواق.. إليك أهم مواصفاته

شيفروليه لانوس موديل 2015

شيفروليه لانوس مستعملة بـ 300 ألف جنيه

كيا سيفيا موديل 2000

كيا سيفيا أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد