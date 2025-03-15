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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل .

وتم الانتهاء و جاري تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل ، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

وتجول الوزير بموقع المشروع موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة كافة الواجهات للعمارات، والاهتمام باللافتات الارشادية.

وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان بتفقد احدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها بالمدينة، مشيدا بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدة.

اخبار مصر مال واعمال سكن لكل المصريين الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني الوحدات السكنية المنفذة جهاز مدينة حدائق العاصمة

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