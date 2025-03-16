رئيس الشيوخ يدعو لتنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، إنه على المطورين العقاريين إلى تسليم جميع الأوراق الخاصة بالوحدات السكنية والكومباوند في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الجهات المختصة بهدف تنظيم عملية تسجيل العقارات.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، معقبا: “إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية”.