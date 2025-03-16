قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زين الزين .. حبس تيك توكر دهب الشهير بملابس النساء وصديقه 15 يوما
زلزال يضرب شمال شرم الشيخ والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل
الأهلي ينتظر رد اللجنة الأولمبية بعد العقوبات.. والزمالك متفرج| تفاصيل جديدة
مصرع 33 أمريكيا جراء أعاصير وسط الولايات المتحدة
ماتوا صائمين.. أسماء ضحايا ومصابين حادث منوف والحزن يعم قرية بأكملها|صور
مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
بسبب خلافات النسب.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالمنوفية
قائمة باريس سان جيرمان استعدادًا لكلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا
من الريف لقمة المجد الفني.. مؤرخ موسيقي: «أم كلثوم» أيقونة خالدة تُنير دروب الأجيال الجديدة|فيديو
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
نائب: الطرح المصري لـ إعمار غزة خطوة هامة تحقق السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الريف لقمة المجد الفني.. مؤرخ موسيقي: «أم كلثوم» أيقونة خالدة تُنير دروب الأجيال الجديدة|فيديو

أم كلثوم
أم كلثوم
إسراء صبري

قال الناقد محمد دياب، المؤرخ الموسيقي، إن احتفال وزارة الثقافة بكوكب الشرق  "أم كلثوم" يساهم في تنوير الأجيال التي لم تعاصرها، خاصةً أنه مرّ خمسة عقود على وفاتها، مما يساعد في تحسين الذوق الغنائي وتعزيز الاستماع لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف دياب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أم كلثوم لم تكمل تعليمها، لكن الشاعر أحمد رامي لعب دورًا مهمًا في تثقيفها وتعليمها. كما أنها اكتسبت الثقافة والمعرفة من المحيطين بها، إلى جانب شغفها بالقراءة والاطلاع، معقبًا: "رغم المجد والشهرة، ظلّت أم كلثوم وفية لجذورها الريفية".

وأشار المؤرخ الموسيقي إلى أن كوكب الشرق عايشت ظروفًا قاسية في طفولتها، سواء الفقر أو السفر إلى قرى الدلتا وغيرها، مما ساهم في تشكيل شخصيتها وصقلها. كما أنها كرّست حياتها لفنها، ووهبت له صحتها ووقتها ومالها، دون أن يشغلها شيء آخر عنه.

أم كلثوم الثقافة وزارة الثقافة بكوكب الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

قراءة القرآن

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

فرحة نجوم الزمالك

صدمة قوية للزمالك.. غياب نجم الفريق 4 أسابيع للإصابة

شعار الزمالك

بعد تجاهل الحكم لعلاجه.. إصابة لاعب الزمالك السابق بتشنجات عصبية

حالة الطقس

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025| اهلا بالربيع

الزمالك

شرط جزائي مُثير للجدل.. إعلامي يكشف: الزمالك في أزمة مع مدافعه الشاب

أسعار الفراخ

انخفاض أسعار الفراخ والدواجن اليوم بالأسواق| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات

لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات

عملية احتيال

خسروا كل فلوسهم.. عملية احتيال مرعبة فى هذه الدولة| ماذا حدث؟

تخطت الـ30.. حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025

تخطت الـ30 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025

بالصور

علامات تحذيرية من النوبة القلبية الصامتة.. لايمكن تجاهلها

النوبة القلبية
النوبة القلبية
النوبة القلبية

ضبط 2 طن و 750 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر داخل مخزن مطعم بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أنوشكا: شخصية إجلال تحمل العديد من المفاجآت.. ولا أفضل طرح المسابقات الفنية لهذا السبب |حوار

انوشكا
انوشكا
انوشكا

كنافة بالكريمة .. طريقة عملها بطعم لايقاوم

الكنافة بالكريمة
الكنافة بالكريمة
الكنافة بالكريمة

فيديو

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

طول عمري نجمة.. نانسي عجرم ترقص مع زوجها بحفل سحور

اميرة طعيمة

مليش في جو البانيوهات.. أمير طعيمة يوضح حقيقة علاقته بعمرو دياب وأكرم حسني |فيديوجراف

متهم - أرشيفية

القبض على أصحاب فيديو دفع شاب خارج المترو

اسعاف - أرشيفية

سائق سيارة ميكروباص يصدم شخصا بالطريق الدائري.. والأمن يتحرك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد