الأهلي ينتظر رد اللجنة الأولمبية بعد العقوبات.. والزمالك متفرج| تفاصيل جديدة

في تطور جديد لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ينتظر النادي الأهلي رد اللجنة الأولمبية المصرية على الشكوى التي تقدم بها ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد إصدار الرابطة ثلاث عقوبات ضد الأهلي وإعلان الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0. بينما يبدو الزمالك في موقع المتفرج، منتظرًا حسم الأزمة بشكل نهائي.

تفاصيل عقوبات رابطة الأندية بعد مباراة القمة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث عقوبات ضد الأهلي، جاءت كالتالي:

اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0:

تم اعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، بعد رفض الأهلي خوض المباراة.

خصم 3 نقاط من الأهلي:

تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في جدول ترتيب الدوري، بالإضافة إلى النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتُبر فيها مهزومًا.

تحمل الأهلي للخسائر المالية:

ألزمت الرابطة الأهلي بتحمل جميع الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في المباريات قبل الانسحاب.

انتظار قرار اللجنة الأولمبية:

تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"مخالفة اللوائح" في إدارة مباراة القمة، خاصة فيما يتعلق بقرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري رغم الاتفاق المسبق على استقدام حكام أجانب. وتنتظر الرابطة قرار اللجنة الأولمبية للبت في الشكوى والالتزام بالقرار النهائي.

موقف الزمالك:

يبدو الزمالك في موقع المتفرج، حيث أعلن فوزه بالمباراة وفقًا لقرارات الرابطة، مع التركيز على الاستعداد للمباريات القادمة في الدوري. ولم يتدخل النادي الأبيض بشكل مباشر في الأزمة، منتظرًا حسمها من قبل الجهات المعنية.

تعود جذور الأزمة إلى رفض الأهلي خوض مباراة القمة بسبب قرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود اتفاق مسبق على استقدام حكام أجانب لضمان الحيادية.

وأدى هذا الرفض إلى تصعيد الأزمة وإصدار العقوبات من قبل رابطة الأندية.

ردود فعل الأهلي والزمالك بعد قرارات رابطة الأندية

الأهلي: أكد النادي رفضه لقرارات الرابطة، مشيرًا إلى أنه سيتمسك بمطالبه ويحترم قرار اللجنة الأولمبية.

الزمالك: لم يعلق بشكل مباشر على الأزمة، مع التركيز على الاستعدادات الفنية للمباريات القادمة.