أعلنت محطة راديو إنرجي 92.1 اختيار الزعيم عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي الدراما مع محمد طارق أضا.



يشهد كأس إنرجي للدراما في موسمه التاسع الذي انطلق بالتوازي مع الموسم الرمضاني 2025، هذا العام استحداث مسابقات جديدة للتماشي مع زيادة منسوب مسلسلات الـ 15 حلقة، موزعة ما بين الجزأين الأول والثاني من شهر رمضان.





تم استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي ( أفضل مسلسل 30 حلقة، أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل، إلى جانب أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية).





نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على متابعة الأعمال العربية والخليجية في رمضان، قررت إدارة إنرجي استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم.





يذاع برنامج كأس إنرجي للدراما يوميا طوال شهر رمضان من تقديم محمد طارق أضا، ويتم تقييم المسلسلات المعروضة طوال شهر رمضان من خلال لجنة تحكيم من النقاد.