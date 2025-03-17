متى العشر الأواخر من رمضان؟.. ترقب ليلة القدر الأولى خلال 96 ساعة

لعل السؤال عن متى العشر الأواخر من رمضان 2025 م وبصيغة أخرى متى موعد ليلة القدر في رمضان 1446 - 2025 ؟، تعد أهم ما يبحث عنه الكثيرون مع انقضاء منتصف ذلك الشهر الكريم الذي مر مرور الكرام سريعًا دون أن نشعر، فما دامت الحياة تتعدد وتتنوع أحلام وحاجات الناس وتتعلق الكثير والكثير من الآمال على ليلة القدر 2025 لعل الله عز وجل يرفع فيها البلاء والكرب وبها تنفرج الهموم وتتحسن الأحوال، من هنا يطرح السؤال عن متى العشر الأواخر من رمضان 2025 م ؟، حيث فيها نتحرى ليلة القدر بإحدى لياليها الوترية ، لأن ليلة القدر كما قال الله تعالى عنها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، ومن هنا يتزايد البحث عن متى العشر الأواخر من رمضان 2025 م ؟ فبها وعليها الرجاء ومنها يبدأ الطريق إلى الجنة في الدنيا والآخرة.

متى العشر الأواخر من رمضان 2025

حددت دار الإفتاء المصرية، متى العشر الأواخر من رمضان 2025 مع غروب شمس الجمعة الموافق 28 فبراير 2025م، حيث استطلعت هلال رمضان 2025 وبناءً عليه حسمت بأن الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأولى ليالي رمضان فيما أن السبت الموافق 1 مارس هو أول يوم رمضان 2025 م لعام 1446 هجرية، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإنه بالنسبة متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2025 ، بالتحديد فإن أولى لياليها تبدأ من مغرب يوم الخميس العشرين من رمضان و21 من إبريل 2022 وهو ليلة القدر 21 رمضان ، وهذا يحدد متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2022 ، بأنه من المقرر أن تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان 2025 من مغرب الخميس القادم 20 مارس وتمتد حتى أذان فجر الجمعة ، فيما تبدأ أول أيام العشر الأواخر من رمضان 2025 يوم الجمعة الموافق 21 من رمضان الهجري و21 من شهر مارس الميلادي .

ليلة القدر رمضان 2025

يمكن حصر ليلة القدر رمضان 2025 في خمس ليالي تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر مارس الميلادي لعام 2025 ، فيمكن تحديد ليلة القدر رمضان 2025 وترقبها في هذه الأيام:

1.ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 20 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الجمعة 21 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2.ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 22 مارس الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 23 مارس الجاري ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3.ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 24 مارس الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

4.ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 26 مارس ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر الخميس 27 مارس الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5.ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 28 مارس الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر السبت الموافق 29 إبريل لعام 2022 م، و29 رمضان لعام 1446هـ.

متى ليلة القدر 2025

بناء على ما ذهب إليه العلماء بالإجماع ، ينبغي تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن وحي السُنة النبوية الشريفة يمكن تحديدها بأنها إحدى ليالي الوتر الخمس والتي تبدأ بليلة الحادي والعشرين من رمضان وتنتهي في ليلة التاسع والعشرين، وما بينهما من ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين، هي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة ، متى ليلة القدر 2025 فهي : «ليلة الحادي والعشرين من رمضان ، ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وليلة الخامس والعشرين رمضان، وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من رمضان»، وجميعها يبدأ وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

متى موعد ليلة القدر

يعد متى موعد ليلة القدر ؟ سؤال قديم منذ عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فلما عرف الصحابة قدر هذه الليلة وفضلها العظيم، تاقت أنفسهم لمعرفة متى ليلة القدر ، فنجدهم يسألون عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي كاد يخبرهم بموعدها ويحدد لهم متى ليلة القدر ، حيث كان قد علم بوقتها من سيدنا جبريل -عليه السلام-، إلا أنه بسبب شجار بعض الصحابة رُفعت عنا معرفة متى ليلة القدر بالتحديد.

فقد علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وبسبب الشجار، والمخاصمة، والتنازع بين أحد الأصحابة، رفعت معرفةُ ليلة القدر، وروي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، والتنازع والتشاجر سبب في رفع البَركة، وفي رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة.

موعد ليلة القدر وعلاماتها

اختلف العلماء في تعيين موعد ليلة القدر ، إلا أنه أجمع أكثرهم على أنها ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان، والفقهاء الذين رأوا أن موعد ليلة القدر وعلاماتها في سبع وعشرين رمضان استدلوا بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: «بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِالعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

قال عنها أبو هريرة –رضي الله تعالى عنه- إن ليلة القدر في شهر رمضان دون سائر العام، والصحيح المشهور من الأقوال كما قال القرطبي رحمه الله تعالى إنها في العشر الأواخر من رمضان وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد.

و قال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين ومال إليه الشافعي، والصحيح أنها في العشر الأواخر دون تعيين والحكمة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى، وعن موعد ليلة القدر وعلاماتها ، فورد بعض علامات ليلة القدر ومنها: «سكون في النفس، وصفاء السماء، وعدم نزول النيازك والشهب».

علامات ليلة القدر

ورد من علامات ليلة القدر المباركة، قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة لا يحس فيها بالمدن، وذكر العلماء أن من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن فإنّه يجد راحة وطمأنينة في هذه الليلة أكثر ما يجده في بقية الليالي، كما أن من علامات ليلة القدر أن الرياح تكون فيها ساكنة، وأنه قد يري الله الإنسان في المنام كما حصل مع بعض الصحابة، ويشعر باللذة فالإنسان يجد في القيام لذة أكثر من غيرها من الليالي.

وجاء عن علامات ليلة القدر منها كذلك أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع.. صافية، وسبب ذلك أن الملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر ، وذكر أهل العلم أيضًا علامات ليلة القدر، ومنها ما قاله ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى، منها: في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها»، وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن بن مسعود وزاد صافية ومن حديث بن عباس نحوه.

ورد عن ابن خزيمة من حديثه مرفوعا «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة»، ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أنها صافية بلجة كان فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمي به فيها ومن إماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ».

علامات ليلة القدر فيما ورد بحديث جابر بن سمرة مرفوعا «ليلة القدر ليلة مطر وريح»، ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى».

رمضان 2025

بدأ شهر رمضان 2025 مـ ، 1446 هـ، يوم السبت 1 مارس 2025 ، وهذا ما فصلت فيه دار الإفتاء باستطلاع ورؤية هلال رمضان 2025 مغرب يوم الجمعة ، والتي وافقت التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1446هـ، والثامن والعشرين من فبراير 2025 م، لتحسم متى 1 رمضان 2025 ، وهو السبت الموافق 1 مارس لعام 2025 ، كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة شهر رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة.

أعمال ليلة القدر

ورد أن الأفضل أن يسير المؤمن على خطة واضحة في إحياء ليلة القدر، وهي ذات شقين: مراجعات وعبادات، الأول: مراجعات، فقبل البدء بإحياء ليلة القدر، بل قبل ليلة القدر، بل قبل رمضان كله، لابد من مراجعات يقوم الإنسان في علاقاته، حتى تصبح الطاعات منه مقبولة، قال تعالى: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» [المائدة:27]، فيسعى لتصحيح علاقاته مع والديه وأرحامه وجيرانه ومعاملاته، وترميم الهوات التي أحدثتها خلافات الدنيا.

والثاني: الطاعات، وهي العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى في هذه الليلة، وأهمها: قيام الليلة كلها، وهو الأفضل، فإن لم يستطع فالنصف الثاني أفضل من الأول، فإن لم يستطع فالثلث الأخير، لأنه الوقت الذي ينزل فيه الله تعالى، نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي على عباده ويمن عليهم بالرحمات والمغفرات، فإن لم يستطع فأداء الصلوات المكتوبة للرجال مع جماعة المسلمين، لاسيما الصبح والعشاء، وذلك أضعف الإيمان.

وورد من أعمال ليلة القدر ، صلاة التهجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقوم الليل بالصلاة، ويطيل السجود ويكثر من الدعاء.

وجاء من أعمال ليلة القدر ، الدعاء وقراءة القرآن: فهي ليلة القرآن الكريم، وتلاوته من أعظم القربات، والتسبيح والتهليل والاستغفار وغيره من أنواع الذكر، وليقسم الإنسان ليله، جزء للقيام وجزء للدعاء وجزء للقرآن وجزء للأذكار، ولينقل النفس من عبادة لأخرى كلما أحست بالتعب، ويمكن للمرء أن يجمع بين هذه كلها في الصلاة إذا أطال القيام، وسأل الله الرحمة واستعاذ به من النيران، كلما مر بآية رحمة أو عذاب.

دعاء ليلة القدر

ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» فهذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، وهو دعاء جامع، فيه الثناء على الله تعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر.

و يمكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه في تهجده في الليل، ومنه ما ورد عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وليدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن ييسر له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.