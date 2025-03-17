وزير الرياضة أشرف صبحي يطمئن على صحة صابر عيد ويوجه باستمرار متابعته الطبية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة والمنتخب المصري السابق، للاطمئنان على حالته الصحية خلال تلقيه العلاج بمستشفى معهد ناصر للأورام.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لصابر عيد، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على دعم ورعاية الرياضيين الذين ساهموا في إثراء الرياضة المصرية. وأكد أن الوزارة تتابع حالته بشكل مستمر لضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

كما شدد صبحي على أهمية استمرار اللجنة الطبية في متابعة حالة عيد الصحية، والتأكد من تلقيه أفضل مستوى من الرعاية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تضع صحة الرياضيين وأبطال مصر السابقين ضمن أولوياتها، وتحرص على توفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة الرياضية على تقديم الدعم والمساندة للرياضيين القدامى، تقديرًا لما قدموه من جهود وإنجازات في خدمة الرياضة المصرية.