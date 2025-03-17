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اشتعال المنافسة في الدوري الإسباني.. صراع الصدارة والبقاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اشتعال المنافسة في الدوري الإسباني.. صراع الصدارة والبقاء

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تزداد حدة المنافسة في الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة المثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في الجولة 28، حيث نجح في قلب تأخره إلى انتصار كبير خارج أرضه. 

بهذا الفوز، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 60 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، الذي لعب مباراة أكثر، ليشتعل السباق على اللقب في الجولات الحاسمة.

أما أتلتيكو مدريد، فتراجع إلى المركز الثالث برصيد 56 نقطة، مما يقلص آماله في المنافسة على اللقب، لكنه لا يزال مرشحًا قويًا لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. ويطارده أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، مما يزيد الضغط على فريق العاصمة في الجولات المقبلة.

في المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، يتساوى فياريال وريال بيتيس برصيد 44 نقطة لكل منهما، بينما يسعى مايوركا (40 نقطة) وسيلتا فيجو (39 نقطة) للاقتراب من المراكز المؤهلة.

أما في صراع الهبوط، يواجه لاس بالماس (25 نقطة) وريال فالادوليد (16 نقطة) وضعًا صعبًا، حيث يبدو الأخير الأقرب لمغادرة الليغا، بعد تحقيقه 4 انتصارات فقط هذا الموسم.

مع تبقي عدة جولات، لا تقتصر المنافسة على الصدارة، بل تمتد إلى معركة البقاء، مما يجعل الموسم الحالي من أكثر المواسم إثارة في السنوات الأخيرة.

برشلونة اتليتكو مدريد الدوري الاسباني ريال مدريد اخبار الرياضة

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