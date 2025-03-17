زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا بالقرب من نهر رئيسي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.5 ريختر في إثيوبيا.

وقالت الهيئة، إن الزلزال وقع على بعد 45 كيلومتر من منطقة أواش، والتي يقع بها نهر أواش وهو من الأنهار الرئيسية في أثيوبيا يصب في بحيرة غاغوري المتصلة ببحيرات أخرى التي تنتهي ببحيرة أبي على الحدود مع جيبوتي.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

والشهر الماضي، قالت الهيئة إن زلزالاً ضرب وسط إثيوبيا بالقرب من منطقة أوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا وأكثرها اكتظاظاً بالسكان حيث يقطنها قرابة نصف مليون شخص.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت منطقة عفار وأوروميا لعدد كبير من الزلازل الصغيرة بعد أن بدأ بركان قريب يظهر علامات ثوران وشيك في بداية العام.