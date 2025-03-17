فرج عامر يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك: لن يحس بآلامك إلا أنت

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه رسالة خاصة لـ متابعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"لن يحس بآلامك .. إلا أنت

ولن يزيل أوجاعك .. إلا الله".

وكان قد كشف مصدر بنادي سموحة، عن منح المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الثقة الكاملة من قبل فرج عامر رئيس النادي، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري.

فرج عامر يمنح سامي الثقه

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: "المهندس فرج عامر منح أحمد سامي الثقة الكاملة، حتى نهاية الموسم الجاري من مسابقة الدوري وكذلك كأس مصر".

وأضاف: "حتى في حال خسر سموحة أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، هذا لن يغير شيئ في القرار وسامي مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ولا نية إطلاقًا رحيله".