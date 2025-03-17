إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

قام اليوم يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، بتحويل مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية وغياب المعلمين والطلاب.

جاء ذلك خلال قيام يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية بزيارة مفاجئة للمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والغياب.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات رسمية تنص على رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول بدون أي تهاون طوال الترم الثاني بما في ذلك أيام شهر رمضان الكريم.

ووفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، فإن إجراءات تسجيل الغياب في المدارس خلال الترم الثاني 2025 تتم إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وكذلك بالسجلات التقليدية المخصصة لذلك.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أن يتم إخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، مشيرةً إلى أنه سيتم تخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوي.

وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من أبرز هذه الإجراءات :

تطبيق نظام أعمال السنة

تطبيق نظام التقييمات

تفعيل الواجبات المدرسية

تفعيل الاهتمام بكراسة الحصة

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق هذه الاجراءات، يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.

كما أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هم مديرى المدارس يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدار.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.