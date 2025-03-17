قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة الأهلي المحتملة.. إقالة مدرب الترجي
قبل مواجه هولندا .. إصابة نجم منتخب أسبانيا
ماكرون: تعزيز التعاون الدولي يحقق استقرار طويل الأمد في المنطقة
ماكرون: الالتزام مع الشركاء يهدف للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا
بعد الـ60 مليون صاروخ .. نجاحات الداخلية فى مواجهة تجار البارود قبل أيام من العيد
غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طالبات وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر
مدير طوارئ قصر العيني: نمتلك خبرة طويلة في عمليات زراعة الأطراف
التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون أسرة في 2025
مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة خلال عيد الفطر 2025
تحذير من انتشار فيروس خطير في قسم 3 بسجن مجدو الإسرائيلي.. ما القصة؟
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا وصل نصف نهائي الكأس عن جدارة وهدفنا تحقيق اللقب
أحمد حسن: بيراميدز يدخل سباق التعاقد مع زيزو وسط تعثر مفاوضات الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: رصف شارع نادي البلدية لفتح شريان مروري جديد يربط بين محب والسلام

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معدلات تنفيذ أعمال رصف شارع نادي البلدية، الذي يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شارع محب وشارع السلام، ليكون بديلًا موازيًا لشارع الجلاء، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري عن المنطقة وتحقيق سيولة في حركة المركبات والمشاة.

وجاء ذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة،

وخلال متابعته للمشروع، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من طبقة الأساس للشارع، وجاري حاليًا تنفيذ أعمال الدكة الخرسانية أسفل البلدورات وتركيبها تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، والتي ستتم على طول 450 مترًا وعرض 12 مترًا، لتوفير محور مروري هام يسهم في تحسين حركة المرور وتيسير التنقل بين المناطق المختلفة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يُعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق في المحافظة، حيث يتم تنفيذ أعمال الرصف وفقًا لأعلى المعايير الفنية لضمان الجودة والاستدامة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، لتفادي أي تأثير سلبي على الحركة المرورية.

الجندي :شارع نادي البلدية يعد من المحاور الحيوية

وأضاف الجندي أن شارع نادي البلدية يعد من المحاور الحيوية التي ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على شارع الجلاء، ويوفر بديلًا فعالًا يسهل حركة التنقل، مؤكداً أن أعمال التطوير تأتي في إطار استراتيجية المحافظة لتحديث شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير طرق آمنة للمواطنين.

ووجه محافظ الغربية الأجهزة التنفيذية بمتابعة الأعمال ميدانيًا، والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات القياسية، مع مواصلة العمل بكفاءة عالية لتنفيذ مشروعات التطوير والرصف، باعتبار أن تحسين جودة الطرق جزء أساسي من تحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ الغربية رصف شوارع الغربية رفع كفاءة خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

انطوان كرباج

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يقسم تركة عمه

وليد فواز

شهادة معاملة أطفال الحلقة17.. وليد فواز يعرض مبلغ مالي كبير مقابل خداع محمد هنيدي

بالصور

استدعاء فولكس فاجن ID.4 وأودي Q4 بسبب عيب خطير

فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي

إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

فيديو

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد