أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية وسط إقبال أجنبي على الشراء

شهدت البورصة المصرية جلسة إيجابية اليوم الإثنين، حيث ارتفعت مؤشراتها الرئيسية، مدعومة بنشاط شرائي قوي من المستثمرين الأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

وسجلت تداولات الجلسة قيمة 4.1 مليار جنيه، بينما انخفض رأس المال السوقي بمقدار مليار جنيه ليستقر عند 2.246 تريليون جنيه.

وفيما يخص أداء المؤشرات، حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب بنسبة 0.38% مغلقاً عند 31458 نقطة، وتقدم مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى 39322 نقطة، فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% منهياً التعاملات عند 13839 نقطة.

كما واصلت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليبلغ 12326 نقطة. وفي المقابل، سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضاً بنسبة 0.42% مغلقاً عند 3356 نقطة.