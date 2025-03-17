مواصفات موبايل vivo V50 الجديد

أعلنت شركة vivo العالمية عن إطلاق هاتفها ، vivo V50، الذي يهدف إلى تغيير تجربة التصوير عبر الهواتف الذكية.

يأتي V50 مزودًا بتقنية ZEISS Professional Portrait التي ترفع جودة الصور إلى مستويات جديدة، مما يمكّن المستخدمين من التقاط لحظاتهم بأعلى وضوح.

يتميز الهاتف بتصميم عصري وبطارية BlueVolt بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقوة 90 واط، مما يضمن أداءً قويًا وكفاءة عالية.

تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير يعزز القدرة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما توفر تقنية AI Aura Light Portrait 2.0 إضاءة استوديو احترافية، مع أنماط متعددة لإضاءة الوجه.

يدعم V50 أيضًا تصوير الفيديو بدقة 4K، ويتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon®️ 7 Gen 3، مما يضمن أداءً سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الهاتف ميزات مبتكرة مثل AI Image Studio وFilm Camera Mode، التي تعزز الإبداع في التصوير.