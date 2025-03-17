إسرائيل تبلغ إدارة ترامب رفضها للمفاوضات المباشرة مع حماس

كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قنوات عدة، بهدف التعبير عن رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل كانت حريصة على تجنب إبداء انتقاد علني تجاه السياسة الأمريكية في هذا الملف، إلا أنها أكدت أن أي محادثات مع حماس لن تكون مقبولة.

من جهة أخرى، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة أن المحادثات التي جرت بين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أدم بوهلر، وحركة حماس كانت منسقة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل لم تكن على علم كامل بهذه المحادثات خلال مراحلها الأولى، ما أثار توترات بين الجانبين.

في سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي آخر بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قد ضغط في وقت لاحق على المسؤولين الأمريكيين لتهميش دور مبعوث الرهائن في التعامل مع حماس، حيث اعتبر أن هذا الدور قد يساهم في تقوية موقف الحركة في أي مفاوضات مستقبلية.