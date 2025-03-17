إصابة عنصرين من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية في جنوب لبنان اليوم "الاثنين" استهدفت اثنين من مسلحي حزب الله حيث أفادت السلطات الصحية اللبنانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتعد هذه أحدث سلسلة من الضربات في المنطقة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي اثنين من عناصر حزب الله الذين عملوا كعناصر مراقبة وأداروا أنشطة في منطقة يحمر في جنوب لبنان".

وقالت وحدة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة اللبنانية إن "الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت سيارة فان في قرية يحمر ... وأدت إلى مقتل شخص"، وفقًا للوكالة الوطنية الرسمية للأنباء (NNA)، مضيفة أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا.

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية كان يستقلها راكبان، لكن سيارة فان مارة أصيبت أيضًا بشظايا، واندلعت “حرائق فيها”.

جاء الهجوم بعد يوم من إعلان الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة الصحة عن سقوط أربعة قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الأحد، بأن الجيش استهدف بلدة عيناتا جنوب لبنان بعد أن أصابت "رصاصة طائشة من جنازة أحد عناصر حزب الله" الزجاج الأمامي لسيارة في بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.