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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد ضد نتنياهو.. نرفض تعطيله الإفراج عن الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

نقلت وسائل إعلام متفرقة ما قالته عائلات الأسرى الإسرائيليين من رفضهم لخطط نتنياهو .

قالت العائلات "ندعو الحكومة والشعب وقادة الاحتجاج إلى عدم تجاهل المهمة العاجلة لإعادة كل الرهائن".

اضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين:" لا مزيد من الوقت لدى المخطوفين وإبعاد قضيتهم عن الأجندة سيبقيهم في غزة إلى الأبد".

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين:" حياة أبنائنا مرهونة بجهود الحكومة والشعب لإعادتهم وكل قضية أخرى تليها في الأولوية".

وتابعوا " إسرائيل وشعبها يجب أن يبقيا موحدين لإعادة 59 مخطوفا جميعا حتى لو كلف إنهاء الحرب".

تصعيد نتنياهو ضد نتنياهو الأسرى الإسرائيليين الحكومة والشعب أهم الأحداث

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