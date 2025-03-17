تصعيد ضد نتنياهو.. نرفض تعطيله الإفراج عن الأسرى

نقلت وسائل إعلام متفرقة ما قالته عائلات الأسرى الإسرائيليين من رفضهم لخطط نتنياهو .

قالت العائلات "ندعو الحكومة والشعب وقادة الاحتجاج إلى عدم تجاهل المهمة العاجلة لإعادة كل الرهائن".

اضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين:" لا مزيد من الوقت لدى المخطوفين وإبعاد قضيتهم عن الأجندة سيبقيهم في غزة إلى الأبد".

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين:" حياة أبنائنا مرهونة بجهود الحكومة والشعب لإعادتهم وكل قضية أخرى تليها في الأولوية".

وتابعوا " إسرائيل وشعبها يجب أن يبقيا موحدين لإعادة 59 مخطوفا جميعا حتى لو كلف إنهاء الحرب".