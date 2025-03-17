حتى لو ببلاش .. استشاري تغذية يحذر من هذه الأنواع من الجبن

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، من بعض أنواع الجبن المنتشر تناولها بين الكثير من الأشخاص وهي التي قد تشكل خطرًا على الصحة، وهي جبن مصنوعة من الدهون النباتية، مثل الجبن المطبوخة والمثلثات والشيدر، مشيرا إلى أن هذه الجبن تحتوي على الكثير من المكونات غير الصحية، مثل السمن النباتي وهذه السمنة تسبب أمراض جسدية خطيرة تهدد الحياة .

الجبن الطبيعي

أكد نزيه، من خلال لقائه في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن الجبن الطبيعي يتطلب إنتاج كل كيلوجرام من الجبن الأبيض منه حوالي 4 كيلوجرامات من الحليب، في حين يحتاج الجبن الرومي إلى نحو 10 كيلوجرامات أن لذلك يعد الجبن الطبيعي مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم، وهذا ما يجعله أكثر تركيزًا بالمغذيات.

حتي لو بالمجان ..استشاري تغذية يحذر تجنب هذه الأنواع من الجبن

وشدد استشارى التغذية على أهمية وضرورة شراء الجبن من مصادر موثوقة وهى التي تخضع للرقابة الصحية، مشيرا إلى أن أنواع الجبن مثل الأسطنبولي والبراميلي تعد خيارا آمنا، نظرًا لاحتوائها على البروتين، الكالسيوم، والأحماض الأساسية، والدهون المفيدة.

كيف تقللي نسبة المحل فى الجبنة بشكل آمن؟

وقدم " نزيه " نصيحة للراغبين في تقليل نسبة الملح في الجبن الأسطنبولي، مشيرا إلى أنه يمكن نقعها في ماء مغلي لمدة 5 ساعات مع تغطيتها جيدًا، وذلك من أجل أن يظل البروتين والدهون محفوظين دون أن يذوبا في الماء، لتظل محتفظة بقيمتها الغذائية.

أيهما أفضل الجبن المصنوعة من الدهون الحيوانية أم الجبنة المطبوخة؟

أوضح نزيه أن الجبن المصنوعة من الدهون الحيوانية تظل خيارًا صحيًا آمنا، بينما على الكثير من الأشخاص التوقف التام عن تناول الجبن المطبوخة، حيث قال: «لا تأكلها حتى لو كانت مجانية»، وذلك من أجل المخاطر الصحية التي تسببها للكثير .