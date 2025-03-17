رامز صعقها بالكهرباء .. وصلة سباب من فيفي عبده

بدأ رامز جلال تنفيذ فقرات مقلبه في فيفي عبده، في حلقة اليوم من برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

قام أحد معاوني رامز جلال بربط الفنانة فيفي عبده في سرير بحجة القيام بفحص طبي شامل في دقائق معدودة .

ومع بدء تنفيذ المقلب وصعقها بالكهرباء، بدأت فيفي بعده في توجيه الشتائم والسباب بدون توقف .



رامز ايلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .