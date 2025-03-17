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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلبشات وفصل من المدرسة.. القصة الكاملة لتشويه وجه طالبة مدرسة أكتوبر بسبب الغيرة

المدرسة محل الواقعة
المدرسة محل الواقعة
ندى سويفى

بعد ساعات قليلة من واقعة طالبتي البحيرة بطلتا فيديو التعدي بـ"الشلوت" والصفع من مدير المدرسة انضمت مدرسة أخرى إلى قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد تشويه وجه طالبة داخل حمام المدرسة بمدينة ٦ أكتوبر.


تشويه وجه سارة

الواقعة شهدتها أمس مدرسة ٦ أكتوبر القومية لغات بعدما تعرضت الطالبة سارة بالصف الأول الثانوي للاعتداء من ٤ طالبات آخريات للتعدي بالضرب وتشويه وجهها بـ"شفرة" بسبب خلاف بينهم على علاقة عاطفية من شاب جامعي من خارج المدرسة علاوة على غيرة الطالبات من زميلتهن المجني عليها.


النيابة العامة بأكتوبر بدأت تحقيقات موسعة في تعرض طالبة لتشويه وجهها واتهام 3 زميلاتها وزميلهم الرابع بالتعدي عليها بالضرب.

كاميرات مراقبة

وطلبت النيابة فحص وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه حيث ذكرت الطالبة المجني عليها ان المتهمين تتبعوها وتعدوا عليها داخل الحمامات.

وشهدت مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر واقعة جديدة تلي واقعة ضرب الطالبة كارما في مدرسة بالتجمع بعدما شوهت 3 طالبات وطالب وجه زميلتهم داخل "حمام" المدرسة بعد التعدي عليها بسلاح أبيض.

بلاغ

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ 3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب واعتدوا عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات الجسد.

تم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.


فصل وتحقيق مع المديرة


من جانبها اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات عاجلة بعد الواقعة وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فصل الطالبتين المتهمتين بتشويه وجه طالبة ثانوي بشفرة إزالة الشعر في المدرسة القومية للغات بمدينة ٦ أكتوبر

وأكد أنه يتم حاليا التحقيق مع مديرة المدرسة في الواقعة، للوقوف على كافة التفاصيل.


وأضاف "زلطة" أن التحقيقات أثبتت أن طالبتين اعتديا على زميلتهما “سارة” داخل الحمام، وتسببا في إصابتها في وجهها ويدها وظهرها، وتم فصل الفتاتين من المدرسة

تشويه وجه طالبة مدرسة أكتوبر كلبشات وفصل من المدرسة المدرسة القومية للغات وزارة التربية والتعليم

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