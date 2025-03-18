سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

نستعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 18-3-2025 وفق أحدث أسعار البيع والشراء للدينار الكويتي في البنوك المصرية.
أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
QNB الأهلي:
سعر الشراء: 164.248 جنيه.
سعر البيع: 164.578 جنيه.
في QNB الأهلي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 164.248 جنيه، وسعر البيع 164.578 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:
سعر الشراء: 163.840 جنيه.
سعر البيع: 164.210 جنيه.
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وصل سعر الشراء إلى 163.840 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 163.777 جنيه.
سعر البيع: 164.123 جنيه.
في المصرف العربي الدولي، سجل سعر الشراء 163.777 جنيه وسعر البيع 164.123 جنيه.
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 163.775 جنيه.
سعر البيع: 164.289 جنيه.
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 163.775 جنيه وسعر البيع 164.289 جنيه.
بنك مصر:
سعر الشراء: 163.547 جنيه.
سعر البيع: 164.448 جنيه.
في بنك مصر، كان سعر الشراء 163.547 جنيه وسعر البيع 164.448 جنيه.
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 163.037 جنيه.
سعر البيع: 164.183 جنيه.
في البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر الشراء 163.037 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.
كريدي أجريكول:
سعر الشراء: 163.030 جنيه.
سعر البيع: 164.210 جنيه.
في كريدي أجريكول، وصل سعر الشراء إلى 163.030 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 161.472 جنيه.
سعر البيع: 164.183 جنيه.
في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 161.472 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 160.540 جنيه.
سعر البيع: 164.481 جنيه.
في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 160.540 جنيه، وسعر البيع 164.481 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
سعر الشراء: 159.826 جنيه.
سعر البيع: 164.193 جنيه.
في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر الشراء 159.826 جنيه وسعر البيع 164.193 جنيه.
بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء: 159.131 جنيه.
سعر البيع: 164.675 جنيه.
في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الشراء إلى 159.131 جنيه وسعر البيع إلى 164.675 جنيه.
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 157.435 جنيه.
سعر البيع: 164.183 جنيه.
في بنك الإسكندرية، كان سعر الشراء 157.435 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 156.395 جنيه.
سعر البيع: 164.310 جنيه.
في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الشراء 156.395 جنيه وسعر البيع 164.310 جنيه.
بنك التنمية الصناعية:
سعر الشراء: 155.608 جنيه.
سعر البيع: 166.486 جنيه.
في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الشراء 155.608 جنيه وسعر البيع 166.486 جنيه.
بنك الكويت الوطني (NBK):
سعر الشراء: 154.735 جنيه.
سعر البيع: 164.535 جنيه.
في بنك الكويت الوطني (NBK)، كان سعر الشراء 154.735 جنيه وسعر البيع 164.535 جنيه.
المصرف المتحد:
سعر الشراء: 152.879 جنيه.
سعر البيع: 164.123 جنيه.
في المصرف المتحد، وصل سعر الشراء إلى 152.879 جنيه وسعر البيع إلى 164.123 جنيه.