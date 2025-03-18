سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

نستعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 18-3-2025 وفق أحدث أسعار البيع والشراء للدينار الكويتي في البنوك المصرية.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

QNB الأهلي:

سعر الشراء: 164.248 جنيه.

سعر البيع: 164.578 جنيه.

في QNB الأهلي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 164.248 جنيه، وسعر البيع 164.578 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

سعر الشراء: 163.840 جنيه.

سعر البيع: 164.210 جنيه.

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وصل سعر الشراء إلى 163.840 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 163.777 جنيه.

سعر البيع: 164.123 جنيه.

في المصرف العربي الدولي، سجل سعر الشراء 163.777 جنيه وسعر البيع 164.123 جنيه.

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 163.775 جنيه.

سعر البيع: 164.289 جنيه.

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 163.775 جنيه وسعر البيع 164.289 جنيه.

بنك مصر:

سعر الشراء: 163.547 جنيه.

سعر البيع: 164.448 جنيه.

في بنك مصر، كان سعر الشراء 163.547 جنيه وسعر البيع 164.448 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 163.037 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر الشراء 163.037 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 163.030 جنيه.

سعر البيع: 164.210 جنيه.

في كريدي أجريكول، وصل سعر الشراء إلى 163.030 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 161.472 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 161.472 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 160.540 جنيه.

سعر البيع: 164.481 جنيه.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 160.540 جنيه، وسعر البيع 164.481 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

سعر الشراء: 159.826 جنيه.

سعر البيع: 164.193 جنيه.

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر الشراء 159.826 جنيه وسعر البيع 164.193 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 159.131 جنيه.

سعر البيع: 164.675 جنيه.

في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الشراء إلى 159.131 جنيه وسعر البيع إلى 164.675 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 157.435 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في بنك الإسكندرية، كان سعر الشراء 157.435 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 156.395 جنيه.

سعر البيع: 164.310 جنيه.

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الشراء 156.395 جنيه وسعر البيع 164.310 جنيه.

بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 155.608 جنيه.

سعر البيع: 166.486 جنيه.

في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الشراء 155.608 جنيه وسعر البيع 166.486 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK):

سعر الشراء: 154.735 جنيه.

سعر البيع: 164.535 جنيه.

في بنك الكويت الوطني (NBK)، كان سعر الشراء 154.735 جنيه وسعر البيع 164.535 جنيه.

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 152.879 جنيه.

سعر البيع: 164.123 جنيه.

في المصرف المتحد، وصل سعر الشراء إلى 152.879 جنيه وسعر البيع إلى 164.123 جنيه.