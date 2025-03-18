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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

اسعار الدينار الكويتي
اسعار الدينار الكويتي
محمد صبيح

نستعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 18-3-2025 وفق أحدث أسعار البيع والشراء للدينار الكويتي في البنوك المصرية.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري  

QNB الأهلي:

سعر الشراء: 164.248 جنيه.

سعر البيع: 164.578 جنيه.

في QNB الأهلي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 164.248 جنيه، وسعر البيع 164.578 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

سعر الشراء: 163.840 جنيه.

سعر البيع: 164.210 جنيه.

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وصل سعر الشراء إلى 163.840 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 163.777 جنيه.

سعر البيع: 164.123 جنيه.

في المصرف العربي الدولي، سجل سعر الشراء 163.777 جنيه وسعر البيع 164.123 جنيه.

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 163.775 جنيه.

سعر البيع: 164.289 جنيه.

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 163.775 جنيه وسعر البيع 164.289 جنيه.

بنك مصر:

سعر الشراء: 163.547 جنيه.

سعر البيع: 164.448 جنيه.

في بنك مصر، كان سعر الشراء 163.547 جنيه وسعر البيع 164.448 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 163.037 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر الشراء 163.037 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 163.030 جنيه.

سعر البيع: 164.210 جنيه.

في كريدي أجريكول، وصل سعر الشراء إلى 163.030 جنيه وسعر البيع إلى 164.210 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 161.472 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 161.472 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 160.540 جنيه.

سعر البيع: 164.481 جنيه.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 160.540 جنيه، وسعر البيع 164.481 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

سعر الشراء: 159.826 جنيه.

سعر البيع: 164.193 جنيه.

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر الشراء 159.826 جنيه وسعر البيع 164.193 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 159.131 جنيه.

سعر البيع: 164.675 جنيه.

في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الشراء إلى 159.131 جنيه وسعر البيع إلى 164.675 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 157.435 جنيه.

سعر البيع: 164.183 جنيه.

في بنك الإسكندرية، كان سعر الشراء 157.435 جنيه وسعر البيع 164.183 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 156.395 جنيه.

سعر البيع: 164.310 جنيه.

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الشراء 156.395 جنيه وسعر البيع 164.310 جنيه.

بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 155.608 جنيه.

سعر البيع: 166.486 جنيه.

في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الشراء 155.608 جنيه وسعر البيع 166.486 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK):

سعر الشراء: 154.735 جنيه.

سعر البيع: 164.535 جنيه.

في بنك الكويت الوطني (NBK)، كان سعر الشراء 154.735 جنيه وسعر البيع 164.535 جنيه.

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 152.879 جنيه.

سعر البيع: 164.123 جنيه.

في المصرف المتحد، وصل سعر الشراء إلى 152.879 جنيه وسعر البيع إلى 164.123 جنيه.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

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