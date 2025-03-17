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أحمد موسى: الدراما لها دور إيجابي.. وسامح حسين قدم نموذجا ناجحا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الدراما لها دور إيجابي.. وسامح حسين قدم نموذجا ناجحا

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدراما والمسلسلات تلعب دورًا إيجابيًا ومؤثرًا للغاية، مشيرًا إلى أهمية تقديم محتوى هادف يجمع الأسرة حوله، كما هو الحال في المسلسلات التاريخية مثل الاختيار.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد اليوم على أهمية الوعي ودور الإعلام في ترسيخ القيم المصرية والأخلاقيات من خلال الدراما والبرامج التلفزيونية.

وأضاف موسى: "كنت أتكلم عن معركة الوعي، وكان معنا الفنان سامح حسين الذي يقدم برنامجًا جيدًا، وكنت قد كتبت عنه قبل 3 أو 4 أيام وحييته على برنامجه لأنه هادف وبسيط جدًا".

وأشار موسى إلى أن الفنان سامح حسين أكد خلال اللقاء أنه لم ينفق أي أموال على الدعاية لبرنامجه، وإنما نجاحه جاء من المشاهدات، بينما تم إنفاق عشرات الملايين على دراما رمضان ولم تحقق ربع ما حققه برنامجه.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه إلى أهمية الإعلام ودوره في مصر، مشددًا على ضرورة تقديم محتوى يعكس القيم المصرية الأصيلة، ويساهم في التنشئة الصحيحة للأجيال الجديدة.

وأضاف: "رغم كثرة الأعمال الدرامية في رمضان، إلا أن عددًا كبيرًا من المشاهدين تابعوا سامح حسين لأنه قدّم وجبة رمضانية متكاملة، وهو ما يعكس حاجة الجمهور إلى المحتوى الهادف".

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة مفادها ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في المجتمع، قائلًا: "مفيش دولة بتعمل حاجات تسيء لشعوبها أو تظهر صورة سلبية عن مجتمعها، قد تكون هناك حالات فردية، لكن لا يمكن تعميمها، والمفترض أن نركز على النماذج الإيجابية".

وختم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن البعض يخشى الحديث بإيجابية عن مصر خوفًا من الانتقادات، قائلًا: "اتكلم عن بلدك بكل إيجابية، ولا تخشى من الهجوم، لأن تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية أمر ضروري لدعم التنمية والتقدم".

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