اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بسرقة المواطنين في عين شمس

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة مُحاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

محاكمة المتهم بسرقة المواطنين في عين شمس

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 هواتف محمولة، ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة بأسلوب الخطف، وأن المضبوطات التي بحوزته متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.