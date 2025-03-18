رسالة مؤثرة من ميسي بعد غيابه عن منتخب الأرجنتين

علق ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، على غيابه عن منتخب الأرجنتين في مواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية بعد إصابته.

وكتب ميسي عبر إنستجرام: “من المؤسف أن أغيب عن هاتين المباراتين المميزتين للغاية مع المنتخب الوطني ضد أوروجواي والبرازيل”.

وأضاف: “كنت أرغب في التواجد هناك، كما هو الحال دائمًا، ولكن في اللحظة الأخيرة أجبرتني إصابة بسيطة على التوقف لفترة من الوقت قبل اللعب من جديد، مما يجعلني بعيدًا عن الملاعب”.

وأتم: “سأشجعكم وأدعمكم من هنا مثل أي مشجع آخر، هيا أرجنتين”.

إصابة ميسي مع إنتر ميامي

أوضح إنتر ميامي في بيانه، طبيعة إصابة النجم الأرجنتيني قائلًا: “خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي صباح الإثنين لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة أتالانتا يونايتد”.

وأتم: “أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة (الفخذ)، وستُحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات وفقًا لتقدمه واستجابته للعلاج”.