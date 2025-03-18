ملابس نسائية وميكب.. إحالة تيك توكر وصديقه إلى الطب الشرعي

أحالت جهات التحقيق بجنوب سيناء التيك توكر زين الزين، وصديقه أحمد بعد ضبطهما أثناء عبورهما بكمين دهب متشبهين بالنساء. و ارتدائهما ملابس حريمى، ووضع ميكب كامل إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهما لبيان ممارسة الشذوذ من عدمه.



القبض على التيك توكر و16من اصحابه

كانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بالاشتراك مع مباحث الآداب، قد تمكنت من القبض على المتهمين بمدينة دهب، أثناء عبورهما بكمين دهب بعد قضاء إجازتهما بمدينة دهب، وبصحبته 15من أصدقائه بخلاف صديقة المقرب له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ويدعى محمد الشهير بزين الزين ، والمتهم الثانى يدعى أحمد ، وباستكمال التحقيق وبفتح الآحراز تبين وجود 2 موبايل ايفون 16بورماكس بصحبة المتهم الأول ، ومبالغ مالية كبيرة.

وبفحص الهواتف تبين بهما أفلام وصور مخلة، بالإضافة إلى شنطة ملابس المتهمين تحتوى بداخلها على قمصان نوم، وملابس داخلية وملابس للسيدات، بالإضافة إلى قيام التوك توكر بالاعتراف أنه قام بنفخ شفايفة لتشبه بالنساء، وجذب المشاهدين له.

جرى تحرير المحضر رقم 809 جنح دهب ، وتم تحريز شنطة ملابس المتهمين بداخلها قمصان نوم ومكياج وملابس داخلية حريمى ومبالغ مالية.

وتم إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق بنويبع ، وقرر مصطفى غنيم وكيل النائب العام حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ، وتم التجديد لهما 15 يوما ، مع إرسالهما إلى الطب الشرعى بالسويس لتوقيع الكشف عليهما .