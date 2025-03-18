للسيدات.. طرق لتخفيف الانتفاخ أبرزها الكيوي والشوفان

إذا كنتِ تعانين من الدورة الشهرية كل شهر، فمن المحتمل أنكِ عانيتِ من الانتفاخ كأحد أعراضها، فقد يشتد الانتفاخ لدى البعض فكيف يمكنكِ التعامل معه؟



ومن أهم أعراض الجهاز الهضمي، التي تعاني منها السيدات مثل الانتفاخ والألم والإسهال والإمساك، بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لجراحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن السبب الأكثر شيوعًا للانتفاخ أثناء الدورة الشهرية هو التقلبات الهرمونية في مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون

إذا كنتِ تعانين من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية، فهناك حل واحد قد يُساعدكِ، وهو أمرٌ يغفل عنه معظم الناس.

يُمكنكِ تقليل الانتفاخ بزيادة تناولكِ للألياف الغذائية القابلة للذوبان، فالألياف ترتبط بهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون في الجهاز الهضمي، وتُقلل من إعادة امتصاصها، مما قد يُقلل من الانتفاخ".

الكيوي والفاصوليا الحمراء والشوفان

وفقًا لمايو كلينيك ، فإن بعض الأمثلة الأخرى للألياف الغذائية القابلة للذوبان هي البازلاء والفاصوليا والتفاح والموز والأفوكادو والحمضيات والجزر والشعير والسيلليوم.

لماذا لا ينبغي تجاهل الانتفاخ الشديد والأعراض الأخرى

إذا كنتِ تعانين من انتفاخ شديد وألم وتقلصات، فعليكِ استشارة طبيبة لاستبعاد وجود أمراض مثل الأورام الليفية، والانتباذ البطاني الرحمي، وبطانة الرحم المهاجرة، وغيرها.

وأوضح أطباء أنه من الشائع جدًا أن ينمو الانتباذ البطاني الرحمي (بطانة الرحم المهاجرة) في الفراغ بين المستقيم والرحم، ويكونان متلاصقين أو متلامسين، لذلك، قد تظهر عليكِ أعراض مثل الألم، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال بسبب حالة نسائية".

المصدر hindstan