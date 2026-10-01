عماد أبو الرب: تهديدات موسكو أقرب للردع.. وغياب الحوار يفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن غياب الحوار وإغلاق قنوات التفاوض بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» من جهة أخرى، يفتح الباب أمام احتمالات وسيناريوهات متعددة بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أبو الرب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التهديدات الروسية تبدو، في تقديره، أقرب إلى سياسة الردع منها إلى الاستعداد لتنفيذ خطوات عسكرية جديدة، خاصة في ظل عدم وجود تموضع عسكري دائم لحلف الناتو يمثل تهديدًا مباشرًا لموسكو.

دعم عسكري لأوكرانيا دون قواعد للناتو

وأشار رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار إلى أن المقصود بعدم وصول انخراط الدول الأوروبية إلى مستوى يهدد روسيا هو أن حلف الناتو لم ينشئ، حتى الآن، قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية أو تموضعًا عسكريًا مباشرًا في مواجهة روسيا.

وأكد في الوقت نفسه أن الدعم الغربي لأوكرانيا قائم بالفعل، من خلال تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية المختلفة، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل أحد أشكال انخراط الدول الغربية في الحرب.

روسيا وأوكرانيا.. حرب مستمرة وغياب للثقة

وأضاف أبو الرب أن روسيا دخلت الأراضي الأوكرانية واعتدت على سيادتها وسيطرت على أجزاء من أراضيها، مشيرًا إلى أن موسكو تواصل التلويح بعدم وقف الحرب ما لم تقدم أوكرانيا تنازلات، من بينها الانسحاب من مزيد من الأراضي.

وأوضح أن دول حلف الناتو قد تتحرك وفق مصالحها الخاصة، إلى جانب وجود مخاوف أمنية لدى بعض الدول، خاصة تلك القريبة جغرافيًا من أوكرانيا وروسيا.

«انعدام الثقة» يرفع مستوى المخاطر

وحذر أبو الرب من أن غياب الثقة واستمرار إغلاق قنوات الحوار بين الأطراف الرئيسية في الأزمة جعل التهديدات الأمنية تتجاوز مجرد المخاوف أو التوجسات، لتتحول إلى واقع يفرض نفسه على المدنيين وعلى المجتمع الدولي.

وأعرب عن خشيته من أن يؤدي استمرار حالة التصعيد وغياب الحوار إلى تداعيات أكثر خطورة، محذرًا من إمكانية الوصول إلى كوارث أكبر إذا استمرت الأزمة دون مسارات سياسية قادرة على احتواء التصعيد.

كتاب يوثق إنجازات علماء أوكرانيين

وخلال حديثه، أشار أبو الرب كذلك إلى حصوله على كتاب من أمام الأكاديمية التي وقع الانفجار بالقرب منها، موضحًا أن الكتاب يضم ميداليات ذهبية مرتبطة بعلماء أوكرانيين في مجالات متعددة، من بينها الزراعة والعلوم والتاريخ والأدب، في إشارة إلى جانب من الإرث العلمي والثقافي لأوكرانيا.