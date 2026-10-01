الخارجية الروسية: استعداد موسكو للمفاوضات بشأن أوكرانيا لا يعني الانفتاح على تقديم تنازلات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، اليوم الخميس، أن حديث الدبلوماسية الروسية عن الاستعداد للمفاوضات بشأن أوكرانيا لا يعني الانفتاح على تقديم تنازلات.

وقال أليموف- خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي المتعدد الوسائط "روسيا سيجودنيا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "عندما نتحدث عن استعدادنا للمفاوضات، فإن ذلك لا يعني إذا جاز التعبير أن دبلوماسيتنا تميل إلى التخلي عن المواقف أو التسرع في تقديم تنازلات".

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن روسيا لا تغلق باب الحوار مع الدول الغربية، مشيرا إلى فشل كافة المحاولات الرامية لفرض عزلة دولية عليها.

وقال: "لا وجود للعزلة، ولن تكون هناك عزلة، لدينا العديد من الأصدقاء والأشخاص ذوي التوجهات المشابهة الذين يتواصلون معنا بفرح واهتمام ورغبة، وسيستمرون في ذلك. نحن لا ننغلق على أنفسنا أمام الحوار مع الدول الغربية".

وأضاف: "حتى الدول التي تقود حملات عزل روسيا، وتكيل لنا الاتهامات، سعت جاهدة خلف الكواليس لطلب اللقاء والمشاركة".

وأشار إلى أن المحادثات جرت حتى مع ممثلي دول تتبنى موقفا صعبا، موضحا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرى أكثر من 40 اتصالاً ثنائيا خلال أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.

ولفت أليموف إلى الاتصالات الغربية للوزير لافروف، حيث ذكر أليموف محادثة مع نائب رئيس سويسرا، ولقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما طلب وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول بنفسه لقاء مع لافروف، لكن المحادثة لم تكن بناءة، إذ اكتفى بترديد الموقف الألماني المعروف من ورقة.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لا تنوي خوض حرب مع أوروبا، ولكن في حال تعرضت روسيا لهجوم، فإن تلك الحرب ستكون قصيرة، قائلا: "في حال تعرضنا لهجوم، إذ ليست لدينا أي نية للقيام بذلك، فإننا، كما قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، لن نتردد في الرد. وقد ذكر أيضا في مناسبة أخرى أن الحرب ستكون مختلفة تماما، وستكون قصيرة".