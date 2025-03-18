لمفاجأة حماس .. أكسيوس: الجيش الاسرائيلي أبقى الخطة العملياتية سرية

أفاد تقرير نشره موقع "أكسيوس" اليوم الثلاثاء، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة بسلسلة من الغارات الجوية واسعة النطاق استهدفت تصفية واغتيال قيادات في حماس داخل مواقع تابعة للحركة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبدأت الغارات حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، واستهدفت قادة ميدانيين من حماس، ومسؤولين كبار في جناحها السياسي، وبُنى تحتية عسكرية.

وأفاد مسؤول إسرائيلي أن الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي تم الإبقاء عليها في دائرة ضيقة للغاية لضمان عنصر المفاجأة ضد حماس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قرار استئناف العمليات العسكرية جاء بعد رفض حماس المتكرر للإفراج عن الرهائن ورفضها لعدة مقترحات توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وتمت الموافقة على الخطة العملياتية لهذه الغارات من قبل نتنياهو ومجموعة من الوزراء الكبار في نهاية الأسبوع السابق، مع الحفاظ على سرية الخطة لضمان نجاح العملية.

ويُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الذي توسطت فيه الإدارة الأمريكية.