قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب جوي.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
قرار عاجل من التعليم استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية
انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصوم؟.. الإفتاء تجيب
دعاء النصف الثاني من رمضان 2025.. أدرك ليلة القدر بـ5 كلمات
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن عودة الأجواء الشتوية في هذه الموعد
أول تعليق من الخارجية الفلسطينة على تجدد الغارات الإسرائيلية
استشهاد ياسر حرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على جباليا
اليونيسف: يجب وقف الضربات على غزة وندعو الأطراف إلى احترام القانون
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير شعبنا في غزة
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات
أميرة خلف

نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .

و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.


وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.


فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.


وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.


وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.


يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.


إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.

مشروع قانون العمل الجديد المخدرات الموظف تحليل المخدرات قانون العمل مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

اكتشاف بئر أثري

اكتشاف بئر أثري يعود إلى ما قبل الإسلام.. ماذا وجدوا بداخله؟

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

رئيس حزب الاتحاد

حزب الاتحاد يدين استئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

تحليل مخدرات

إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل

مطرقة محكمة

إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بالصور

طريقة عمل البيتيفور بالكوب: سر الطعم الرائع في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب

جمال وأنوثة.. ريم البارودي تتألق بفستان أسود قصير

جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد