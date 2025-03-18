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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليونيسف: يجب وقف الضربات على غزة وندعو الأطراف إلى احترام القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، عن منظمة اليونيسف، أكد خلاله على ضرورة توقف الضربات على غزة ، ودعوتها للأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت اليونيسيف، أن أطفال غزة محاصرون في دائرة العنف منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن استئناف القتال في غزة سبقه نقص بالمساعدات وتدمير الرعاية الصحية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.

اليونيسف غزة القانون الدولي

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