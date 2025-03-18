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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد ياسر حرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على جباليا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد ياسر حرب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في قصف صاروخي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 356، جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموسعة على القطاع، اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، تداولت تقارير مختلفة أنباء عن استشهاد 5 من القيادات والمسؤولين في حركة حماس أيضاً.

فقد أفادت التقارير بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد، محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية في غزة، فضلا عن العميد بهجت حسن أبو سلطان مسؤول العمليات الداخلية.

كما أشارت إلى أن أبو عبيدة الجماصي، عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس لجنة الطوارئ في القطاع، استشهد أيضا.

 وأكدت استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس عصام الدعاليس، ورئيس لجنة العمل الحكومي التابعة للحركة في غزة.

كذلك استشهد المستشار أحمد عمر الحتة، وكيل وزارة العدل في اللجنة الحكومية التي تديرها حماس.

من جانبها حملت حماس الاحتلال مسؤولية التصعيد، وأكدت في بيان لها، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قررت إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار.

كما اعتبرت أن نتنياهو قرر التضحية ببقية الأسرى.

وقالت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة أخذوا قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف النار، وعرضوا الأسرى إلى مصير مجهول".

استشهاد ياسر حرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس حركة حماس منطقة جباليا شمال قطاع غزة

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