روسيا: الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين يثير قلق الكرملين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين "دميتري بيسكوف أن الرئيسين بوتين وترامب سيناقشان القضايا التي لا تزال دون حل والمتعلقة بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والتسوية في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يراقب الوضع في غزة بعد الغارات الإسرائيلية وينتظر العودة إلى مسار السلام

وأشار بيسكوف في تصريحاته إلى أن الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين يثير قلق الكرملين.

وختم: الكرملين لا يربط موعد الرسالة التي يوجهها بوتين بنتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا علاقة لها بالظروف الخارجية.