تقرير للأمم المتحدة: هناك توسع كبير للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن "تقرير للأمم المتحدة" أن هناك توسعا كبيرا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كما نوهت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة" أن نقل إسرائيل عدد من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب.

وأفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.