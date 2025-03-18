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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: العملية العسكرية في غزة ستقتصر على الجو والبحر ولن تشمل دخولًا بريًا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إن العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة ستقتصر على الهجمات الجوية والبحرية، دون أن تشمل أي تدخل بري في المرحلة الحالية.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى مستشفيات قطاع غزة، فيما أصيب 660 فلسطينيا جراء سلسلة الغارات والأحزمة النارية التي نفذها طيران الاحتلال، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، إنه خلال الأسبوعين والنصف الماضيين وصلنا إلى طريق مسدود لا إطلاق نار ولا إعادة للرهائن، محاولا بذلك تقديم حجة لعودة الإبادة الجماعية لأهالي غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر ساعر: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بهذا الجمود ولو واصلنا الانتظار لبقيت المفاوضات متعثرة.

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عودة القتال في غزة ذاكرا أن أغلب الإسرائيليين يشعرون بانعدام الثقة بنتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر لابيد: نتنياهو أعاد القتال في غزة ويريد تحويل المليارات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

وأضاف لابيد: مقاتلونا يحتاجون إلى رئيس وزراء يمكنهم الثقة به ولا يهتم إلا بأمن إسرائيل ومصير الرهائن.

ونقلت سي إن إن عن متحدث باسم اليونيسف قوله إن القصف الإسرائيلي على غزة أصاب خياما ومباني لجأ إليها نازحون بمن فيهم أطفال.

بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بسقوط شهداء المجزرة بينهم أكثر من 130 طفلا إضافة إلى عدد كبير من النساء و عدد الإصابات الخطيرة في المستشفيات كبير جدا.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن فرق الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جميع المناطق المستهدفة.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة مستشفيات قطاع غزة الإبادة الجماعية لأهالي غزة

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