صاحب مركز صيانة بالقطامية يحرر محضرا ضد نجم الزمالك

اتهم صاحب مركز صيانة سيارات في القاهرة، لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، بامتناعه عن سداد قيمة تصليح سيارته داخل مركز الصيانة بمنطقة القطامية، بعد إجراء إصلاحات في السيارة تجاوزت 3 مليون جنيه.

بلاغ يتهم أحمد سيد زيزو بعدم سداد تكلفة إصلاح سيارته

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة القطامية تضمن ورود بلاغا من صاحب مركز صيانة سيارات اتهم فيه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، بعدم سداد قيمة صيانة السيارة الخاصة به بعد إصلاحها في مركز الصيانة.

وقرر صاحب مركز صيانة السيارات في بلاغه بقسم القطامية، أن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، قام بالحضور بسيارته إلى مقر المركز في القطامية وطلب إصلاح سيارته وبلغت تكاليف الإصلاحات 3 مليون جنيه، سدد منها مليون واحد فقط ولم يقوم بسداد المتبقي منه المبلغ.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.