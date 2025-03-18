قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية تستغيث بالمجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة
محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد ينضمون لمعسكر منتخب مصر اليوم
الخارجية القطرية: العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية
المفتي يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويؤكد: التلاحم الوطني هو صمام الأمان لمصر
تفاصيل الحديث الجانبي بين وزير الرياضة وزيزو بمران المنتخب
حقق رقما قياسيا.. رجل يعيش بقلب صناعي 100 يوم | ما القصة؟
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب
الرئيس السيسي وأمير الكويت: استئناف العدوان الإسرائيلي محاولة لجعل غزة غير قابلة للحياة
تقارير عبرية: غالبية الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو
كيف تحسن الظن بالآخرين ؟.. الإفتاء توضحها فى خطوات
مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفتي يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويؤكد: التلاحم الوطني هو صمام الأمان لمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب فضيلةُ المفتي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والأخوة التي تجمع بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن مصر على مر التاريخ كانت وستظل نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش السلمي بين جميع أطيافها. 

وأضاف فضيلته: "إن مثل هذه اللقاءات تعزز من قيم الأخوة الإنسانية، وتجدد أواصر المودة بين أبناء الوطن الواحد، وترسل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر كانت وستظل أرض السلام والتعايش."


وأكَّد فضيلة المفتي أن المصريين جميعًا، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، يشكلون نسيجًا واحدًا متماسكًا، وهو ما يظهر جليًّا في مثل هذه المناسبات التي يتجلى فيها أسمى معاني التآخي والتلاحم الوطني. وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا مستمرة لنشر قيم التسامح والحوار البنَّاء بين جميع مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحث على حسن التعايش مع الجميع في إطار من الاحترام والتعاون المتبادل.
وشدَّد فضيلته على أهمية التصدي لمحاولات بث الفرقة والكراهية، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتلاحمهم هو الحصن الحصين ضد أي محاولات للنَّيْل من استقرار الوطن. 

وقال: "نحن جميعًا شركاء في بناء هذا الوطن وحمايته، ومن واجبنا العمل معًا لترسيخ مفاهيم التعايش السلمي ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل."
من جانبه، أكد الدكتور أندريه زكي أن زيارة الطائفة الإنجيلية لمقر دار الإفتاء تأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة ترسيخ العلاقات الوثيقة بين جميع المصريين، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات تعزز من قيم المواطنة وتؤكد أن المصريين جميعًا، على اختلاف معتقداتهم، يجمعهم هدف واحد وهو رفعة الوطن واستقراره.
وقال الدكتور زكي: "مصر ستظل نموذجًا يحتذى به في التعايش والتسامح، ونحن نعمل دائمًا على تعزيز هذه الروح بين أبناء الوطن. الأديان تدعو إلى المحبة والتآخي، ومن هذا المنطلق، نحرص دائمًا على التعاون والتواصل لتعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك."
وأضاف: "نثمِّن الدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول النَّيْل من استقرار المجتمعات. إن نشر قيم الحوار والتسامح هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لتحقيق ذلك."
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهميةَ استمرار التعاون والتنسيق لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، والعمل معًا من أجل رفعة الوطن واستقراره، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي تجمع بين جميع أبناء الوطن.

مفتي الجمهورية رئيس الطائفة الإنجيلية تهنئة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

مصطفى لعبة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

مصطفى لعبة

إنذار بالشطب النهائي.. اتحاد الطائرة يغرم لاعب الزمالك ربع مليون جنيه

الزمالك

نجم الزمالك يطير إلى ألمانيا.. لهذا السبب

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

هرم الملك أوناس

خبير آثري يكشف عن أسرار هرم الملك أوناس

منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر

وزيرة البيئة: لا إنشاءات في حنكوراب والحوار المجتمعي مستمر للوصول لأفضل الحلول

المسلماني

استجابة لرؤية الرئيس السيسي.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر مستقبل الدراما في مصر

بالصور

روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري.. وحضور طاقم العمل

فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري

قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه.. «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر

قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر
قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر
قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب
لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب
لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي

دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي
دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي
دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي

فيديو

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد