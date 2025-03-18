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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مايحدث في غزة كارثة وإسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي

غزة
غزة
عبد الرحمن سرحان

أكد رمضان بطيئة ، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، أن مايحدث الآن داخل قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، قائلا: أن إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي.

غزة تواجه كارثة إنسانية

وأوضح بطيئة ، أن ماحدث من أعمال عنف أسفر عن استهداف أكثر من 330 شهيداً مدنيا وإصابة مئات بل الآلاف من المواطنين العزل والأطفال الأبرياء جريمة حقيقة ومخالفة لحقوق الإنسانية.

وأضاف الأمين المساعد ، إن صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل غطاء للإستمرار في انتهاكاتها فلابد من موقع حازم يضع حداً لتلك الجرائم البشعة لوقف هذا العدوان الغاشم واتخاذ إجراءات صارمة لدعم القضية الفلسطينية.

وقف العدوان المتوحش

وطالب الدول العربية باستخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على اسرائيل من أجل وقف هذا العدوان المتوحش اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية علي الإحتلال.

وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء ۱۸ مارس ۲۰۲۵ وأسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة. 

وأعربت مصر مجدداً عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة السلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.

كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

غزة الاحتلال اسرائيل مصر فلسطين

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