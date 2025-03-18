كاراجر: ليفربول يحتاج 6 صفقات لتعزيز الفريق والمنافسة بقوة الموسم المقبل

أكد جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، أن فريقه السابق يحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على ضرورة التعاقد مع 5 أو 6 لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.

وجاءت تصريحات كاراجر بعد خسارة ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل يونايتد (1-2) في المباراة النهائية، إضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وخلال حديثه عبر قناة "The Overlap" على يوتيوب، أشار كاراجر إلى أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها ليفربول تتمثل في ضعف دكة البدلاء، وهو ما أثر على أداء الفريق في المباريات الحاسمة.

وأوضح أن المدرب الهولندي آرني سلوت لم يُجرِ تغييرات على التشكيلة الأساسية خلال مواجهة ساوثهامبتون، التي جاءت بين مباراتي سان جيرمان، رغم أن الفريق المنافس كان أحد أضعف الفرق في البريميرليج، مؤكدًا أن هذا أمر يمكن تفهمه هذا الموسم، لكنه لن يكون مقبولًا مستقبلاً.

وأضاف كاراجر: "بمجرد أن يحصل المدرب على اللاعبين الذين يريدهم، سيكون أكثر ثقة في التشكيلة، خاصة أنه يسعى للذهاب بعيدًا في دوري الأبطال، ولن يقبل بتكرار الأداء الذي ظهر به الفريق في نهائي كأس الرابطة".

وأشار إلى ضرورة تدعيم بعض المراكز، حيث طالب النادي بالتعاقد مع قلب دفاع جديد ليكون بديلًا قويًا للثنائي الحالي، بالإضافة إلى ظهير أيمن في ظل اقتراب رحيل ترينت ألكسندر أرنولد.

وشدد على حاجة الفريق إلى لاعب ارتكاز شاب ليكون بديلاً لواتارو إندو، بالإضافة إلى مهاجم وجناح أيسر لتعزيز الخيارات الهجومية.

واختتم تصريحاته قائلاً: "ليفربول بحاجة إلى 5 أو 6 لاعبين جدد، 3 منهم لتعزيز التشكيلة الأساسية، و3 آخرين لزيادة قوة دكة البدلاء، لضمان المنافسة بقوة في جميع البطولات الموسم المقبل".