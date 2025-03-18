أحمد الطيب ينتقد تصريحات باسم مرسي عن عبد الحميد بسيوني

علق أحمد الطيب على تصريحات باسم مرسي عن عبد الحميد بسيوني .

وكتب الطيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "باسم مرسى ⚽️ و( الإعلامى المحترم ) عبدالرحمن مجدى 2 انا بحبهم - لكن اتمنى من باسم مرسى انه يعتذر و بسرعة للكابتن عبدالحميد بسيونى أطيب وأكثر المدربين أخلاق حميدة و كفاءة — بعيداً عن كونه كلاعب مهاجم عظيم. للزمالك و الإسماعيلى و منتخب مصر و صاحب اسرع هاتريك فى تاريخ امم افريقيا و كونه هداف للدورى. غير كده بقا مدرب محترم مهنيّاً و أخلاقيّاً. و عمره ما غلط فى حد مهما تعرض لظلم و اخطاء تحكيمية عطلته —-

وتابع :" وفوزه ببطولة مع نادى الجيش المحترم. بعيد عن زمالك و اهلى لم يفعلها الا القليل من مدربى مصر - انا زعلان من باسم مرسى جداً !! و انتظر اعتذاره. للكابتن عبدالحميد بسيونى و لأسرة المدربين المصريين عموماً — لان باسم كان مهاجم كبير و هداف ممتاز. و له مكانة جيدة عندنا كلنا — تحفظى على المهذّب المذيع الخلوق عبدالرحمن مجدى انه سمح بإذاعة ما قاله باسم مرسى و هو غضبان !! خاصة و ان البرنامج مسجل و يمكن مسح ما يراه غير مناسب —

واختتم :" عموماً هى سقطة فى حق باسم. مرسى مهم تداركها بسرعة —. أرجو من عبالحميد بسيونى انه ما يزعلش و احنا كلنا. بنعتذرله. جداً. لان مكانته عندنا كلنا عظيمة و محترمة 👌