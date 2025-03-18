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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. 

مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، على تهديد "بحر- محمد نجاتي" ل "عوف- أحمد بسيم" بعد رفضه قتل "ياسين- ميدو عادل"، حيث قال له إذا رفضت قتل "ياسين- ميدو عادل" سوف يبحث شخص آخر ليقتلهما هما الإثنين سويا، فوافق "عوف- أحمد بسيم" وأخذ منه المسدس.

مسلسل حكيم باشا

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، حديث "غزل- دينا فؤاد" مع "برنسه- سهر الصايغ"، والتي قالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن "برنسه- سهر الصايغ" قالت لها أن كبيرهم "حكيم- مصطفى شعبان" هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، نصائح والد "حكيم- مصطفى شعبان" له "رضوان الباشا- أحمد صادق"، بأنه لا يتراجع في قرار ترك المال، وأنه كان دائما يدعي له بأن يبتعد عن الشر والمال الحرام.

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة على دخول "متعب- فتوح أحمد" غرفته وجد ابنه "بخيت- سيد التيتي" منتظره وقال له أن نهاية "حكيم- مصطفى شعبان" تقترب وسوف يصبح والده هو الكبير.

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

حكيم باشا مصطفى شعبان ميدو عادل محمد نجاتي دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا

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