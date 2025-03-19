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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تصل لأشهر .. طرق سهلة لحفظ الليمون لفترات طويلة

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
آية التيجي

يعتبر الليمون من الفواكه الأساسية في المطبخ، ولكن سرعان ما يذبل أو يتعفن إذا لم يُحفظ بشكل صحيح.

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

ويمكن لبعض الطرق أن تمنح من الاحتفاظ بالليمون طازجًا لفترات طويلة دون أن يفسد، وفقا لما نشر في موقع “The Kitchn”، وإليكِ أفضل الطرق لحفظ الليمون طازجًا لأطول فترة ممكنة:

حفظ الليمون في الثلاجة (يبقى طازجًا حتى شهر!):

ـ الطريقة الأولى: وضع حبات الليمون كما هي في كيس بلاستيكي أو كيس مفرغ من الهواء داخل الثلاجة.

ـ الطريقة الثانية: وضع الليمون في برطمان زجاجي مملوء بالماء في الثلاجة، مما يحافظ على نضارته لأكثر من 3 أسابيع.

حفظ الليمون في الفريزر (يبقى طازجًا لأشهر!):

ـ الليمون الكامل: نضع الليمون كما هو في الفريزر، ثم نستخدمه عند الحاجة بعد إخراجه بدقائق.


ـ شرائح الليمون: يقطع الليمون إلى شرائح ونضعه في كيس بلاستيكي محكم الغلق داخل الفريزر.


ـ عصير الليمون: نعصر الليمون ونسكبه في مكعبات الثلج، ثم نخزنه لاستخدامه لاحقًا في العصائر أو الطهي.

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

حفظ قشر الليمون لاستخدامه لاحقًا:

يبشر قشر الليمون ونضعه في كيس بلاستيكي أو علبة صغيرة في الفريزر، ونستخدمه عند الحاجة لإضافة نكهة رائعة للأطعمة والحلويات.

تخليل الليمون لحفظه لأشهر طويلة:

يمكن تخليل الليمون بالماء والملح ووضعه في برطمان زجاجي لحفظه لمدة شهور، واستخدامه في الأكلات المختلفة.

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

نصائح إضافية لحفظ الليمون لفترات طويلة

ـ  لا تترك الليمون في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، لأنه سيفقد الماء ويجف بسرعة.


ـ يُفضل تخزين الليمون في أكياس محكمة الغلق للحفاظ على رطوبته.


ـ عند استخدام نصف ليمونة، يغطى الجزء المكشوف بالنايلون الغذائي قبل وضعه في الثلاجة حتى لا يجف.

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تصل لأشهر .. طرق سهلة لحفظ الليمون لفترات طويلة

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

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