ياسر إبراهيم يعود لتدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد تعرض لمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز يوم 26 يناير، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

وأجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث شهد المران مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الشباب والناشئين لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات الوطنية والشباب. وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والتكتيكية، ضمن الاستعدادات للمواجهة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء الخميس على استاد السلام. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل التقدم في البطولة والمنافسة على لقبها للمرة الأولى في تاريخه.