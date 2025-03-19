اشتعال النيران في مخزن خردة بلاستيكية في سوهاج .. تفاصيل

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مساء أمس، حادثة حريق داخل مخزن خردة بلاستيكية، مما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من الخردة وسقف المخزن بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن خردة بلاستيكية.

مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك المدعو هشام هـ. ا. هـ، 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية.

وعلى الفور، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والمخازن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية كبيرة من خردة البلاستيك وسقف المخزن بالكامل، إلا أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمخزن.

وبسؤال مالك المخزن، أفاد بأن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج عن توصيلات كهربائية عشوائية داخل المخزن، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، كما نفى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص موقع الحريق، للتأكد من عدم وجود أي آثار تدل على تعمد إشعاله، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت انتداب الأدلة الجنائية لبيان الأسباب الفنية للحريق والتأكد من ملابساته.

وأهابت الأجهزة الأمنية بأصحاب المخازن والمحال التجارية بضرورة التأكد من إجراءات السلامة الكهربائية داخل منشآتهم، لتجنب وقوع حوادث مماثلة قد تتسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة.