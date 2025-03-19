وزارة الدفاع التايوانية : 2027 هو العام المحتمل لغزو الصين لبلادنا

توقعت وزارة دفاع التايوانية أن يكون عام 2027 هو العام المحتمل لغزو صيني سيستهدف تايوان.

ويُشار الي ان عدد كبير من السفن الحربية والطائرات والطائرات بدون طيار الصينية دخل المجال الجوي والمياه المحيطة بتايوان بين الأحد والاثنين بهدف التدريب.

وذكرت السلطات الصينية إن التدريبات العسكرية جاءت ردا على التصريحات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وتايوان.

فيما نشرت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، عدة صور لطائرات بدون طيار وسفن صينية، حيث نوهت الي إن 43 من أصل 59 منها دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تصادمات.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن تايوان لم تكن في أي وقت من الأوقات دولة مستقلة، ولن تكون كذلك في المستقبل.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً أن الصين ستواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية سيادتها ووحدتها.

كما عبرت الخارجية الصينية عن معارضتها الشديدة للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي تناول الشؤون الداخلية للصين.

واعتبرت الوزارة أن هذا التدخل يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الصين وحقوقها، داعية الدول المعنية إلى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي نفس السياق، أوضحت الخارجية الصينية أن الصين تتبع سياسة دفاعية وطنية تهدف إلى حماية مصالحها الأمنية وحقوقها المشروعة.

ودعت مجموعة السبع إلى التوقف عن اتخاذ مواقف من شأنها تقويض سيادة الصين، مؤكدة أن أي تدخل في قضاياها الداخلية لن يمر دون رد.

وفيما يخص علاقاتها مع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، أكدت الخارجية الصينية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين تايوان وتلك الدول.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية الصينية على ضرورة أن تتحلى اليابان بالحذر في مواقفها بشأن قضية تايوان، محذرة من أن أي تصرفات أو تصريحات غير محسوبة قد تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين.