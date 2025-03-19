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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم ٣٥ فأقل.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا ، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا ، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل ل ٢٠٠٠ جنيه ، بخلاف المواصلات والإسعاف وغيرها من مصاريف لاستكمال الفحوصات ، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر ، رحمة بأصحاب الهمم وأهاليهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم  لايقل عمرها عن ١٠ سنوات ، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.

واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.

طلب إحاطة سؤال برلماني وزيرة التضامن وزير الصحة كارت الخدمات المتكاملة

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