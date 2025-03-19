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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل موعدها| أهم المعلومات حول مباراة الزمالك والجونة.. وأبرز غيابات القلعة البيضاء

قبل موعدها| أهم المعلومات حول مباراة الزمالك والجونة.. وأبرز غيابات القلعة البيضاء
قبل موعدها| أهم المعلومات حول مباراة الزمالك والجونة.. وأبرز غيابات القلعة البيضاء
ولاء خنيزي

تتجه أنظار محبي كرة القدم بشكل عام والقلعة البيضاء بشكل خاص نحو استاد القاهرة الدولي، حيث ستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منافسه الجونة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونرصد خلال السطور التالية أهم ما المعلومات حول مباراة الزمالك والجونة.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك والجونة اليوم، الأربعاء 19 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تقام المباراة ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

فرق مجموعة الزمالك والجونة

تضم المجموعة في كأس مصر كلًا من الزمالك والجونة ومودرن سبورت وسموحة وبتروجيت، ولم يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الجولة من البطولة بسبب تواجد 5 أندية في المجموعة.

وفيما يخص ترتيب مجموعة نادي الزمالك في كأس عاصمة مصر، يتصدر فريق الجونة ترتيب المجموعة، وذلك برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع فريق بتروجيت، وذلك بعد تحقيقهما الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

غيابات القلعة البيضاء 

يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعديد من الغيابات بين صفوفه، حيث سيغيب اللاعب أحمد فتوح عن المباراة، حيث من المقرر إجرائه عملية جراحية.

كما سيغيب اللاعب أحمد حمدي نظرًا لكونه ما زال في مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به وهي الرباط الصليبي، هذا بالإضافة إلى حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي والجفالي للإصابة. 

إلى جانب ذلك، سيغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم كل من اللاعب أحمد مصطفى زيزو واللاعب حسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وحارس المرمى محمد عواد، وذلك بسبب انضمامهم إلى صفوف المنتخب الوطني استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام كل من إثيوبيا وسيراليون.

هذا بالإضافة إلى غياب اللاعب محمد السيد لانضمامه إلى صفوف منتخب الشباب، كما سيغيب اللاعب سيف الدين الجزيري بسبب انضمامه إلى صفوف المنتخب التونسي لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

بطولة كأس عاصمة مصر

جدير بالذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر تقام في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، حيث يتم تقسيم الأندية إلى مجموعات وتجميع نقاط، وبعد ذلك تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية وذلك بدءً من دور ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وتختتم بطولة كأس عاصمة مصر منافستها يوم السبت 14 يونيو 2025، حيث ستقام المباراة النهائية في البطولة ويتم إعلان الفائز.

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